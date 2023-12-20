Московские центральные диаметры планируют продлить до Твери и Тулы

Какие еще обновления в инфраструктуре обещает мэр Москвы?

В будущем планируется связать Московские центральные диаметры (МЦД) с Тверью, Калугой и Тулой. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — приводит его слова пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Вместе с тем столичные власти планируют обновить продвижение состава московского транспорта, а также построить еще три новые линии и около 40 станций метро.

Московские центральные диаметры соединили Москву и ближайшее Подмосковье. Так, в ноябре 2021 года были открыты движение по МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск». В 2023 году запустили еще два диаметра — МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный».

О продлении диаметров метро Москвы до Тулы, Калуги и других городов ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, принято решение о реализации масштабной программы модернизации Центрального транспортного узла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.