«Мы стартуем»: когда начнется сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Лысенко: сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начнется с 23 декабря
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Выборы будущего главы государства состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
Сбор подписей в поддержку нынешнего лидера России Владимира Путина, который будет участвовать в выборах президента страны в качестве самовыдвиженца, начнется с 23 декабря. Об этом рассказала сопредседатель его избирательного штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
«С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей», — сказала она в беседе с журналистами.
Напомним, выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Путин заявил, что примет участие в гонке в качестве самовыдвиженца. При этом, по данным ЦИК, на должность президента России уже претендуют 16 кандидатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где расположен избирательный штаб Владимира Путина.
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