Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина

В Гостином дворе начал работу избирательный штаб Путина
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Он будет работать круглосуточно.
Избирательный штаб нынешнего президента России Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Работать штаб будет круглосуточно, а посетить его получится в будни с 09:00 до 18:00. При этом отмечается, что логотип кампании Владимира Владимировича оформлен в цветах российского флага, причем на каждом цвете написаны страна, фамилия и 2024 год.
Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что на должность президента России претендуют уже 16 человек.
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