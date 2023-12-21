Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

В Гостином дворе начал работу избирательный штаб Путина

Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Он будет работать круглосуточно.

Избирательный штаб нынешнего президента России Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Работать штаб будет круглосуточно, а посетить его получится в будни с 09:00 до 18:00. При этом отмечается, что логотип кампании Владимира Владимировича оформлен в цветах российского флага, причем на каждом цвете написаны страна, фамилия и 2024 год.

Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что на должность президента России претендуют уже 16 человек.

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