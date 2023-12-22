Телефонные переговоры Путина и Аббаса. Главное
Путин обсудил с Аббасом конфликт в секторе Газа
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
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Какие темы затронули политики в ходе разговора?
Обострение палестино-израильского конфликта обсудили по телефону Владимир Путин и президент арабского государства Махмуд Аббас. Глава России заявил, что наша страна предпринимает все усилия для деэскалации конфликта, а также продолжит доставлять в Газу гуманитарную помощь.
В разговоре оба президента подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования. Путин также подтвердил Аббасу приглашение посетить Россию, а тот, в свою очередь, поблагодарил российского президента за поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия обороны Израиля взорвала крупнейшую сеть туннелей ХАМАС. Подземный город обнаружили в районе, где располагалось высшее руководство организации.
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