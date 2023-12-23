Добровинский обвинил злопыхателей в попытке «сделать имя» за счет Киркорова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 67 0

Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста

Добровинский обвинил злопыхателей в попытке «сделать имя» за счет Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поп-король присутствовал на скандальной вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой в центре Москвы.

Общественники, обратившиеся в Министерство культуры РФ с инициативой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России из-за неподобающего образа на «голой» вечеринке в Москве, пытаются «сделать себе имя» за счет знаменитости. Таким мнением в разговоре с Газета.ру поделился адвокат поп-короля Александр Добровинский.

Юрист подчеркнул, что Киркоров один из именитых гостей скандального мероприятия привлек внимание злопыхателей, так как он «большой артист».

«Не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди, мои подруги Оля Орлова, Лолита и т. д. Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания», — высказался представитель звезды.

Он объяснил, что лишить звания его подопечного невозможно.

«О чем вы говорите, смешно, невозможно юридически, никак невозможно вообще», — прокомментировал ситуацию специалист.

Добровинский заключил, что ему смешно наблюдать, как другие пытаются прославиться своими сомнительными инициативами.

Ранее 5-tv.ru Жорин объяснил, что грозит участникам сатанинского бала Насти Ивлеевой.

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