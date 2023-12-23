Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года

Лидер и основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы России в 2024 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила пресс-служба партии.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», — заявили однопартийцы.

Кроме того, представитель «Яблока» заявил, что пока не приостанавливает сбор подписей в поддержку основателя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ.