Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Партия «Яблоко» пока не приостанавливает сбор подписей в поддержку основателя.

Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Лидер и основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы России в 2024 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила пресс-служба партии.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», — заявили однопартийцы.

Кроме того, представитель «Яблока» заявил, что пока не приостанавливает сбор подписей в поддержку основателя.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ.

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