Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах 2024 года

Партия «Яблоко» пока не приостанавливает сбор подписей в поддержку основателя.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер и основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы России в 2024 году. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила пресс-служба партии.
«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», — заявили однопартийцы.
Кроме того, представитель «Яблока» заявил, что пока не приостанавливает сбор подписей в поддержку основателя.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ.
- 23 дек
- Почти 30 человек претендуют на выдвижение кандидатами в президенты РФ
- 23 дек
- В РФ открыли участки сбора подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
- 22 дек
- В России назвали 12-й пакет санкций ЕС попыткой давления на предвыборный процесс
- 21 дек
- Работа кипит: в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина
- 21 дек
- «Мы стартуем»: когда начнется сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
- 21 дек
- Работа началась: где расположен избирательный штаб Владимира Путина
- 20 дек
- Почти 30 регионов России смогут проголосовать дистанционно на выборах президента
- 20 дек
- Гонка начинается: на должность президента России претендуют уже 16 человек
- 19 дек
- Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в президенты России
- 19 дек
- Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах
Читайте также
87%
0.23 101.29
0.78
Нашли ошибку?