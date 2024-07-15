«Было мощно»: певица IOWA похвалила организаторов «Алых парусов — 2024»
Певица IOWA назвала мощной организацию праздника «Алые паруса — 2024»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Главный праздник выпускников прошел в Петербурге уже в юбилейный 20-й раз после возобновления традиции.
Праздник выпускников «Алые паруса — 2024» был мощным по организации, заявила певица IOWA, которая на нем выступала. В этом году мероприятие состоялось в Петербурге в юбилейный 20-й раз после возобновления традиции.
«Это было мощно по подготовке! Дети очень крутые, конечно! Реакция была мощная!» — отметила артистка в беседе с 5-tv.ru на VK Fest 2024, добавив, что ее номер был посвящен спорту.
Кроме того, знаменитость сказала, что так как на протяжении года она активно занималась физическими нагрузками, сцена на Дворцовой площади помогла ей раскрыть и показать себя.
«В этом году я усиливаю все свои скиллы спортивные. Я занялась нунчаками, и для меня это было… Ну, как бы это про меня. Классный номер был!» — добавила певица.
Главный праздник российских выпускников состоялся 23 июня 2024 года. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
По традиции на Дворцовой площади проходил звездный концерт, масштабное световое шоу и салют. На мероприятии выступили артисты AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот, а ведущими мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как проходила подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.
- 5 июл
- Праздник грандиозного масштаба: чем удивили «Алые паруса — 2024» иностранных журналистов
- 1 июл
- Невероятное зрелище! «Алые паруса» вызвали восторг у иностранных журналистов
- 30 июн
- «Увидели все своими глазами»: праздник «Алые паруса» собрал десятки тысяч гостей
- 29 июн
- «Алые паруса» создают историю настоящей любви
- 29 июн
- «Всю жизнь мечтал»: журналист из Венесуэлы поделился эмоциями от «Алых парусов»
- 29 июн
- «Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
- 29 июн
- Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге
- 29 июн
- «Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
- 29 июн
- «Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
- 29 июн
- «Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
Читайте также
78%
0.07 95.78
0.02
Нашли ошибку?