Главный праздник выпускников прошел в Петербурге уже в юбилейный 20-й раз после возобновления традиции.

Праздник выпускников «Алые паруса — 2024» был мощным по организации, заявила певица IOWA, которая на нем выступала. В этом году мероприятие состоялось в Петербурге в юбилейный 20-й раз после возобновления традиции.

«Это было мощно по подготовке! Дети очень крутые, конечно! Реакция была мощная!» — отметила артистка в беседе с 5-tv.ru на VK Fest 2024, добавив, что ее номер был посвящен спорту.

Кроме того, знаменитость сказала, что так как на протяжении года она активно занималась физическими нагрузками, сцена на Дворцовой площади помогла ей раскрыть и показать себя.

«В этом году я усиливаю все свои скиллы спортивные. Я занялась нунчаками, и для меня это было… Ну, как бы это про меня. Классный номер был!» — добавила певица.

Главный праздник российских выпускников состоялся 23 июня 2024 года. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

По традиции на Дворцовой площади проходил звездный концерт, масштабное световое шоу и салют. На мероприятии выступили артисты AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот, а ведущими мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как проходила подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.