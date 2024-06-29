«Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 4 016 0

Праздник «Алые Паруса» восхитил иностранцев из Турции и Камеруна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Многие теперь собираются внедрить опыт России в своих странах.

Представители из иностранных СМИ и гости из зарубежья посетили главный праздник для выпускников в Санкт-Петербурге. Они были поражены масштабом и красотой шоу, аналогов которого нет нигде в мире. Своими эмоциями они поделились с 5-tv.ru.

По словам Абеля — представителя иностранного канала, впервые за 24 года, что он живет в России, он попал на фестиваль «Алые паруса».

«Конечно радует, шокирует. Вы шикарные. Удивительно, что это все происходит на воде. Романтика, студенты — напоминают мне времена, когда я еще учился. Очень жалею, что только в этом году решил пойти на этот фестиваль», — ответил он.

Далеко не во всех странах, выпускников учебных заведений провожают во взрослую жизнь таким образом.

Некоторые иностранцы были настолько поражены тем, каким шоу можно насладиться в Петербурге, что они будут советовать своим знакомым приехать и посмотреть.

«У меня нет слов. Мне очень понравилось. Я вернусь в Камерун, я скажу, что в России есть праздник для студентов», — рассказал гость из Камеруна.

Турецкий блогер Мерт уверен, что это праздник «Алые паруса» это прекрасная возможность для других стран перенять опыт России и устраивать нечто подобное на своей родине.

«Я просто расскажу о том, как это здорово и как мы можем внедрить это и в нашей стране. Потому что это действительно хорошее место сбора. Я уверен, что оно объединяет множество людей из разных сфер общества. Да, это очень хорошо», — поделился он.

Блогер пока в Петербурге всего несколько дней, но его уже поразил его облик этого города, и что люди выходят погулять на улицу даже ночью.

«Я не могу сравнить этот город с другими, но могу сказать, что у него есть душа, прекрасная душа», — подчеркнул Мерт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выпускники рассказали о своих впечатлениях о празднике «Алые паруса».

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