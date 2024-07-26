Армейская авиация бьет подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Опубликовано видео, как экипажи вертолетов Ми-28нм ударили по ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России успешно нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированным позициям противника. Урон был нанесен не только технике, но и живой силе ВСУ. Об успешно выполненной работе доложил авианаводчик.

После экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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