«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»

Юная знаменитость призвала выпускников беречь себя, близких и природу.

Певица Тося Чайкина призналась, что у нее самой не было выпускного, но она счастлива, что уже второй год подряд может его «отметить» на «Алых парусах». Корреспонденту 5-tv.ru она рассказала, что в своем выступлении на грандиозном празднике видит некую миссию, которая вдохновит выпускников на хорошие поступки.

«Моя миссия — это сделать так, чтобы вдохновить их (выпускников — Прим.ред) и направить их энергию в самое светлое, что они могут сделать. У меня не было выпускного, потому что я девятиклассница», — отметила Чайкина.

По словам молодой исполнительницы, Вселенная наградила ее тем, что она уже второй раз вместе с молодежью празднует выпускной. Чайкина в восторге от счастливых глаз гостей мероприятия.

«Зрители, дорогие, любимые счастья вам и любви побольше. Спасибо вам», — поблагодарила каждого слушателя юная знаменитость.

Она также пожелала выпускникам, чтобы каждый нашел то, что он действительно любит и желает. И это дело приносило пользу и им, и окружающим. Также немаловажно беречь природу, подчеркнула Тося.

«Берегите природу, берегите людей рядом с собой, берегите себя, в первую очередь. Потому что, когда ты сам в норме, ты и другим можешь помочь. Помните, что каждый день вы можете быть полезными», — добавила певица.

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