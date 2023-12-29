Улицы превратились в грязевые потоки в ряде районов Британии из-за шторма

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В результате десятки тысяч жителей страны вынуждены сидеть без света и в сырости.

Фото, видео: Reuters / Phil Noble; 5-tv.ru

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Погода

На Великобританию обрушился шторм «Геррит». Он принес дожди, снегопады и мощный ветер — скорость порывов достигала 130 километров в час.

В результате десятки тысяч жителей страны вынуждены сидеть без света и в сырости — в нескольких районах страны из берегов вышли местные реки, превратив улицы в грязевые потоки. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатов оценила масштабы разгула стихии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи прошел мощный ураган — повалено больше 65 деревьев. Ветер был настолько сильным, что срывал крыши домов.

Также СМИ сообщали, что в результате шторма погиб один мужчина. Все экстренные службы города старались устранить последствия урагана.

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