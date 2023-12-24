Ветер настолько сильный, что он сорвал крышу с многоквартирного дома.

В Сочи мощный ураган — повалено уже больше 65 деревьев. Ветер настолько сильный, что срывает крыши домов, в данный момент он измеряется до 28 метров в секунду. В своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский рассказал, как сейчас идет борьба с непогодой.

«В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии», — написал в посте чиновник.

Также СМИ сообщали, что в результате шторма погиб один мужчина. Все экстренные службы города стараются устранить последствия урагана. Свыше 130 единиц специальной техники и 150 человек задействовано в ликвидации последствий.

«Поступила информация о том, что частично сорвана крыша в пятиэтажном доме. К месту выехали сотрудники администрации муниципального округа», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что норвежский круизный лайнер с пассажирами попал в шторм и потерял управление.