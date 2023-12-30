Как российские бойцы защищают Донбасс от дронов ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

В борьбе с низколетящими воздушными объектами противника высокую эффективность показывают ПЗРК «Игла» и «Верба».
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Расчеты ЗРК «Тор-М2» и ПЗРК «Игла» и «Верба» группировки войск «Восток» уничтожают БЛА, ракеты и авиабомбы ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Защитники Донбасса несут боевое дежурство по прикрытию войск и мирных жителей от ударов средств воздушного нападения противника на Южно-Донецком направлении.
ЗРК «Тор-М2» зенитного ракетного соединения группировки войск «Восток» сбил свыше десятка беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а накануне празднования своего профессионального праздника — Дня войсковой ПВО Вооруженных Сил России, смогли уничтожить две авиационные бомбы, которые враг направлял в сторону мирного Мариуполя.
В борьбе с низколетящими воздушными объектами противника высокую эффективность показывают ПЗРК «Игла» и «Верба» — переносные зенитные ракетные комплексы, уничтожающие вертолеты, БЛА и другие воздушные цели на встречных и догонных курсах.
А саперы подразделения «Шторм» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в районе Волновахи. Заявкам горожан и сельских жителей Волновахского района выезжают в места обнаруженных ими взрывоопасных предметов, разделяют местность на участки и приступают к их сплошному прочесыванию.
Обнаруженные неразорвавшиеся мины и снаряды саперы складируют в безопасном месте и ликвидируют путем подрыва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины.
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