Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 27 0

Дроны были ликвидированы над территорией четырех российских регионов.

Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В течение ночи с 29 по 30 декабря над территорией РФ были уничтожены 32 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские дроны были уничтожены в воздухе и перехвачены сразу в небе над четырьмя регионами РФ: Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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