Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника

В течение ночи с 29 по 30 декабря над территорией РФ были уничтожены 32 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские дроны были уничтожены в воздухе и перехвачены сразу в небе над четырьмя регионами РФ: Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.