Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 215 0

Украинские неонацисты нанесли удар прямо по центру города, где находился ледовый каток.

Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

В Белгороде погибли трое детей, еще 15 детей ранено. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Пятеро раненых несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 30 декабря. Атаку киевский режим спланировал заранее и целенаправленно нанес по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Ракетный удар был нацелен в центр города, где находятся новогодний снежный городок, елка и каток. Для удара по мирным жителям использовались кассетные боеприпасы, чтобы увеличить число жертв.

Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.

Ранее сенатор Совфеда Климов в беседе с 5-tv.ru назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ.

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