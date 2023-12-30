Омбундсмен Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли 3 детей, 15 ранено
Украинские неонацисты нанесли удар прямо по центру города, где находился ледовый каток.
Фото: © РИА Новости / Антон Вергун
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В Белгороде погибли трое детей, еще 15 детей ранено. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Пятеро раненых несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
ВСУ нанесли удар по Белгороду днем 30 декабря. Атаку киевский режим спланировал заранее и целенаправленно нанес по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Ракетный удар был нацелен в центр города, где находятся новогодний снежный городок, елка и каток. Для удара по мирным жителям использовались кассетные боеприпасы, чтобы увеличить число жертв.
Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало свыше ста человек.
Ранее сенатор Совфеда Климов в беседе с 5-tv.ru назвал обстрел Белгорода преступной провокацией ВСУ.
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