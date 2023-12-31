Постпредство Чехии при ООН ответило на требования РФ объясниться за поставки Киеву

ВСУ накануне обстреляли российской Белгород из поставленного Прагой оружия. Чешская РСЗО Vampire стал причиной смертей.

Поддержка Украины со стороны Чехии полностью соответствует нормам международного права. Так постоянное представительство Чехии при ООН ответило на требование России объясниться за поставки Киеву оружия, которое стало причиной гибели мирных жителей Белгорода.

Постпред Чехии не выступил на Совбезе ООН, посвященном обстрелу российского города. Было зафиксировано, что боевики ВСУ, в том числе, применяли реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства для атаки на город.

Прага ограничилась письмом в СБ ООН, в котором указала, что Киев таким образом оборонялся против агрессии, якобы исходящей от российской стороны. В документе также указано, что позиция Праги заключается в том, чтобы Россия остановила боевые действия на Украине и вывела свою армию с территории страны.

«Это единственный путь к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН», — заключили в республике.

В Чехии также считают, что за жертвы конфликта Москвы и Киева ответственность должна нести российская сторона. Незалежной же выражена поддержка.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский накануне, 30 декабря, потребовал, чтобы постпред Чехии принял участие в заседании СБ ООН, которое было экстренно запрошено после обстрела Белгорода боевиками ВСУ. Чешского представителя призвали объясниться за поставку Киеву оружия, которое несет гибель мирным гражданам.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания назвал «малодушным» отказ постпреда Чехии от выступления.

Накануне, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 24, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.