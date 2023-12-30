«Вакханалия и вертеп»: Киркорова и Лолиту продолжают наказывать за «голую» вечеринку Ивлеевой
Филиппа Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Много лет плясавшие на российской сцене артисты понесли серьезные убытки после своей массовой отмены из-за голой вечеринки.
Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую постигла новая напасть после участия в животном шабаше, устроенном Насти Ивлеевой. Мало того, что артисты, много лет скакавшие на отечественной сцене ради собственного имиджа, подверглись нешуточной критике в Сети и проверкам со стороны ведомственных органов. Теперь стало известно, что Киркорова и Милявскую вычеркнули из списка участников главного новогоднего концерта.
Последствия грандиозного скандала
Как пишет KP.RU, планировалось, что мастодонты отечественной сцены выступят на «Зимнем Show» в рамках всеобщего празднества. Однако за три дня до кульминационной даты стало известно, что спроектированные практически за полгода до даты X выступления спешно вычеркнули из утвержденного плана артистов. На опустевшее место Киркорова и Лолиты организаторы мероприятия спешно ищут замену.
«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия „Зимнее SHOW“, которое состоится 01.01.2024 на Live Арене», — говорится в объявлении на сайте Live Арены.
Предварительно известно, что заменить Киркорова и Лолиту смогут Хабиб и Люся Чеботина, не запятнавшие репутацию на скандальном шабаше Ивлеевой. Удивительно, но из всего списка опальных звезд сухим из воды удалось выйти только Диме Билану: он на сцене главного зимнего проекта все же появится.
Пока Киркоров и Лолита подсчитывают понесенные убытки, список мероприятий с участием певцов продолжает стремительно таять.
Откуда еще погнали Лолиту и Киркорова
Только за последнюю неделю поп-король лишился десятков крупных предложений. Пока в Сети вечеринка получила репутацию «вакханалии и вертепа», ее главные действующие лица оказались за бортом основного празднования. Спустя трое суток после мероприятия у Настюшки-Опасность сайт Филиппа Киркорова оказался заблокирован, но позже заработал. Кроме того, рекламодатели поп-короля в соцсетях массово отказываются от сотрудничества с ним, а певица Лолита Милявская оказалась неугодна подмосквичам: жители сразу десяти региональных городов сдают билеты на концерты с участием дивы.
Кроме прочего, обеих знаменитостей вырезали из всех программ на федеральных ТВ, включая нашумевшую «Маску», в которой Киркоров был главным членом жюри. В этом же списке оказался и «Голубой огонек»: именно в этой программе, давно ставшей любимой у возрастной аудитории, музыкант был завсегдатаем.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита взяла ответственность за свое поведение на голой вечеринке Ивлеевой.
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