Дети Прилучного от Муцениеце обзавелись новой «бабушкой»

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 119 0

Зепюр Брутян опубликовала кадры вместе с детьми Прилучного и своей мамой

Дети Прилучного от Муцениеце обзавелись новой «бабушкой»

Фото: Instagram* / bugevuge

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тимофей и Мия часто гостят дома у звездного папы. Как они ладят с родственниками Зепюр Брутян?

Супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян, подарившая ему третьего ребенка, поделилась трогательными кадрами вместе с мамой и детьми любимого мужчины от первого брака. Так, у Тимофея и Мии появилась новая "бабушка", о чем подробно рассказало издание 7Дней.ru.

После развода с Агатой Муцениеце актер женился во второй раз. В конце апреля 2023-го Зепюр Брутян родила супругу ребенка. Несмотря на «новую семью» артист старается проводить как можно больше времени с подрастающими детьми. Дочка Мия и сын Тимофей часто гостят в загородном доме отца, где отдыхают вместе с папой и мачехой.

Зепюр БрутянЗепюр Брутян. Instagram* / zepyur_brutyan

У брата с сестрой появились новые родственники — теперь они с удовольствием проводят время с еще одной бабушкой, мамой Зепюр. Накануне Брутян опубликовала в своем личном блоге кадры, на которых запечатлены они вчетвером после похода в театр на детский спектакль. 

Наследники Прилучного, судя по улыбающимся лицам и светящимся глазам, прекрасно провели время. Как оказалось, они отлично поладили с новой родственницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зепюр Брутян поблагодарила уходящий год за главный подарок.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные...

Последние новости

21:29
Snoop Dogg станет спецкорреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024
21:11
«Раздолбаи по жизни»: Киреев объяснил, зачем артисту продюсер и менеджер
20:59
Дети Прилучного от Муцениеце обзавелись новой «бабушкой»
20:44
Полиция расследует первый случай группового изнасилования в метавселенной
20:30
Новоиспеченная родственница: нашел ли Александр Петров общий язык с тещей
20:17
Анастасия Волочкова показала свой фирменный вертикальный шпагат

Сейчас читают

Полиция расследует первый случай группового изнасилования в метавселенной
«В смартфоне можно сделать»: Киреев о том, как сегодня пробиться молодому певцу
«Без 50 миллионов не создашь»: Ковтунец оценил минимальный бюджет фильма в РФ
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса