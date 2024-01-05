На Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 60 0

Подобный способ избежать призыва в ВСУ стоит 32,5 тысячи рублей. Но есть и более дешевые варианты.

На Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации

Фото: Из открытых источников

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим настолько довел обычных украинцев, что они стали прибегать к весьма необычному способу избежать мобилизации. На маркетплейсах в стране в продаже появились маски стариков. Они должны помочь уберечь молодых людей от вручения повесток. Об этом сообщило издание Страна.ua.

Своеобразная защита довольно дорого обойдется тем, кто хочет избежать мобилизацию. Маска старика стоит 13 600 гривен. В рублях это 32,5 тысячи.

Подобные объявления есть в Каменке Днепропетровской области и в Харькове. Также некоторые онлайн-площадки продают б/у маски. Их можно приобрести значительно дешевле. Цена составляет примерно 800 гривен. Это почти две тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский уклонист от службы в ВСУ пожаловался на киевский режим. Он сообщил, что ему угрожали убийством из-за побега.

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