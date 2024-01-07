«Мне нравится»: Кристина из Южно-Сахалинска о подарке Путина на Новый год

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Евгения Романова
Евгения Романова 80 0

Путин исполнил мечту 8-летней девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент воплотил в жизнь то, что загадала юная россиянка в рамках акции «Елка желаний».

Президент России Владимир Путин исполнил желание восьмилетней Кристины Син из Южно-Сахалинска, которая хотела побывать на озере Байкал. Про мечту девочки глава страны узнал, когда снял ее шар в рамках новогодней акции «Елка желаний».

Кристине Син и ее родителям провели экскурсию по заснеженному озеру. Когда девочка увидела своими глазами еще и реку Ангару, то очень обрадовалась.

«Мне нравится. Чувствую такие позитивные ощущения, хорошие», — сказала Кристина.

Для исполнения желания юная россиянка в начале января вместе с родителями прилетела в Иркутск. В этом городе она побывала в одном из самых больших этнографических музеев в нашей стране «Тальцы», а затем семье Син провели экскурсию и показали живописные места региона.

На этом насыщенная программа не закончилась. Кристине также показали нерп. Затем девочку отвели в лабораторию, в которой ученые занимаются изучением живых организмов под микроскопом.

Президент Владимир Путин вытянул три открытки с «Елки желаний» 4 декабря. Участие в акции он принял во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ. Так, Путину предстояло осуществить мечту девочки из Санкт-Петербурга опробовать роль ведущей новостей, а также исполнить желания еще двоих ребят с поездками на Байкал и в Эрмитаж.

Мечту Ксении Мазневой из Санкт-Петербурга президент исполнил еще в декабре, девочка хотела попробовать себя в роли ведущей. Путин даже прервал заседание ради того, чтобы пообщаться с ней и рассказать о главной задаче журналиста.

В конце декабря Путин пообщался и с другим своим подопечным — мальчиком Никитой из Костромы, который хотел попасть на экскурсию в Эрмитаж. Звонок застал его в момент посещения музея. Никита поделился впечатлениями, а президент поинтересовался у него о дальнейших планах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Росгвардии исполнил мечту мальчика в рамках «Елки желаний».

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