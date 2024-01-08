Власти Киева загнали в бункер главу МИД Японии

Под землей японский дипломат встретилась со своим украинским коллегой.

Глава МИД Японии Еко Камикава столкнулась с проблемами во время визита в Киев. По неизбежной традиции украинских властей, в момент ее приезда в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Так в Киеве встречают все зарубежные делегации, хотя обычно в этот момент никакие удары по военной инфраструктуре ВС РФ не наносят. Но в этот раз власти пошли дальше и дежурный сигнал отменять не стали, из-за чего японскому дипломату пришлось спуститься в подземный бункер.

Именно в подвале глава МИД Японии провела брифинг, сообщает украинский «24 канал». Там же присутствовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который провел вместе с японской коллегой пресс-конференцию по итогам встречи. Нагнетали обстановку щитки на фоне, на которых написано: «Под напряжением! Опасно для жизни!».

Итогом встречи глав МИД Японии и Украины стало то, что Камикава пообещала, что страна внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для передаче Украине систем для выявления беспилотников. Помогла ли такому решению театральная постановка с воздушной тревогой — осталось за кадром.

Это первый визит Камикавы на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД.

Ранее 5-tv.ruписал, что украинский президент Зеленский хочет втянуть Европу в еще большую конфронтацию с Россией