Украинский президент Зеленский хочет втянуть Европу в еще большую конфронтацию с Россией
Президент Украины Зеленский пытается заставить Европу преподать России урок
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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По мнению главы киевского режима, Москву «можно победить», но для этого необходима «солидарность».
Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о способах победить Россию на шведской конференции «Общество и оборона». Как сообщается в материале РБК, его план «спасения» Европы от Москвы в долгосрочной перспективе заключается в создании единой европейской оружейной промышленности. Глава киевского режима заявил, что РФ ведет гибридную войну против многих государств, но ее можно подавить — для этого, по его словам, «необходима солидарность».
Зеленский уверен, что его страна всегда будет одним из важнейших «доноров безопасности». Так что Украина требует лучших в мире вооружений не только для себя, она также заботится о будущем своих партнеров. И поэтому для Киева принципиальной задачей является старт переговоров о вступлении в Евросоюз. Кроме того, в приоритеты входит построение тесных отношений с членами НАТО и формирование понимания у каждого лидера, что сотрудничество с Украиной сделает альянс сильнее.
Москва не раз высказывалась о рисках, которые влечет за собой военная помощь Евросоюза и США киевскому режиму. По мнению российского президента Владимира Путина, вступление Незалежной в НАТО — прямая угроза безопасности РФ. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что мир на Украине возможен только при условии отказа от идеи ее присоединения к Североатлантическому альянсу. Кремль называл абсурдными все высказывания о вероятной победе Киева на полях спецоперации.
Владимир Зеленский не раз заявлял, что будет воевать с Россией, пока не вернет утраченные территории, в число которых включает и Крымский полуостров. Он регулярно критикует западных партнеров, которые не осознают «срочности» вопроса военной помощи Украине и отказываются от поставок необходимого его армии вооружения или медлят с решением. Тем временем Запад уже готов принять условия РФ — лишь бы прекратить затратные вложения в вооруженный конфликт.
Ранее 5-tv.ru выяснял, на что готовы «друзья» Зеленского ради мира на Украине.
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