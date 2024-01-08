Улицы Киева затопило нечистотами, но власти это стыдливо опровергают
Администрация столицы Украины опровергает подробности о постыдном происшествии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze
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В Киеве произошел прорыв канализации в Святошинском районе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», опубликовав видео и фото очевидцев и пострадавших.
Издание честно предупредило читателей о том, что видео от жителей района может содержать неприятные кадры. На опубликованной съемке видно, что автомобили буквально утопают в грязной воде.
Прорыв, как сообщают СМИ, был оперативно ликвидирован, но «грязная» новость разлетелась по сети. Власти Киева и коммунальные службы очень долго не комментировали инцидент.
Но затем администрация украинской столицы, когда увидела масштаб инфоповода, выступила с резким заявлением: прорыва канализации не было. Все это — лишь холодная вода.
Впрочем, почему жители района массово жаловались на зловоние от «холодной воды», а на кадрах опубликованных видео потоки очень сильно не похожи на чистые, в администрации комментировать не стали. А только обвинили СМИ и блогеров в «распространении ложной информации».
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