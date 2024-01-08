Неужели даже обещанные Киеву истребители F-16 не помогут реализовать планы?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает новый провал при попытке наступления на Крым. Об этом кандидат военных наук контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов сообщил в беседе с 5-tv.ru.

Западные СМИ пишут, что киевский режим планирует новое наступление, главной целью которого станет российский полуостров. Авторы отмечают, что на Украину должны поступить обещанные истребители F-16, способные помочь нацистам. Однако Чекмасов уверен, что подобные сообщения появляются в информационном пространстве с подачи Киева.

«Это своего рода пиар для того, чтобы получить очередные субсидии от США или западной Европы. Не более того. Поэтому еще одно контрнаступление по, скажем так, основным канонам военной науки вряд ли возможно», — прокомментировал эксперт.

Чекмасов отметил, что любое наступление без завоевания господства в воздухе практически невозможно, а украинской стороне этого добиться будет невозможно. Особенно после провального летнего контрнаступления.

Контр-адмирал считает, что ВСУ не помогут даже F-16, речь о которых ведется давно. По словам Чекмасова, информация об этих истребителях поступала самая разная. Сообщали даже, что они в разобранном виде уже поступили Киеву, но никаких доказательств этому не было. В то же время сообщалось о переносе поставок

«Это тоже похоже на своего рода торговлю или „поддержку“ в кавычках, пока на словах. По большему счету, F-16 погоды не сделают», — считает военный эксперт.

Он подчеркнул, что управлению этими истребителями еще нужно научиться — реальная подготовка пилотов будет очень длительной и затратной. Пройдя ускоренный курс, вряд ли будет возможно пересесть на них после советских самолетов.

Собеседник также обратил внимание на то, что ВСУ сперва придется преодолеть российскую оборону на левом берегу Днепра, чтобы подобраться к полуострову.

«Как показала летняя украинская кампания, они оказались неспособными развивать наступление и даже пройти тактическую линию обороны. Поэтому о каком наступлении может быть речь?» — заключил Чекмасов.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в декабре сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Отмечается, что только 159 тысяч нацистов были ликвидированы после начала анонсированного контрнаступления Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине раскрыли план Владимира Зеленского по Крыму.