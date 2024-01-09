МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ

Вечером, после 19 часов, была пресечена попытка киевского режима нанести удар по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

МО РФ также сообщило о том, что реактивный снаряд и беспилотник были уничтожены в небе над Белгородской областью силами дежурных расчетов ПВО.

Белгород подвергается обстрелу со стороны ВСУ с 30 декабря 2023-го. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению, прямо по центру города — по новогодней елке и катку с детьми. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин отреагировал на атаку украинских боевиков на Белгород.