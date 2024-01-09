МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

ВСУ предприняли попытку ударить комбинированными средствами: из РСЗО и беспилотником.

МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду Атака беспилотников на регионы России

Вечером, после 19 часов, была пресечена попытка киевского режима нанести удар по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ураган“ и беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

МО РФ также сообщило о том, что реактивный снаряд и беспилотник были уничтожены в небе над Белгородской областью силами дежурных расчетов ПВО.

Белгород подвергается обстрелу со стороны ВСУ с 30 декабря 2023-го. В городе нет никаких военных объектов — ВСУ намеренно били по мирному населению, прямо по центру города — по новогодней елке и катку с детьми. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались — 25, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин отреагировал на атаку украинских боевиков на Белгород.

Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
9 янв
В Австрии раскрыли, почему Запад не осудил удары ВСУ по Белгороду
8 янв
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали три человека
8 янв
Минобороны: силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью
7 янв
«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
5 янв
В ООН ответили на критику России после ударов ВСУ по Белгороду
4 янв
Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
4 янв
Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
3 янв
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
3 янв
МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными»
3 янв
Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
В Эквадоре началась война между группировками и военными
0:44
Двум офицерам ФСБ предъявлено обвинение во взятке в 20 млн рублей от настоятеля католического храма
0:29
В Таиланде умер журналист Михаил Войтенко
0:11
Список из 100 пунктов: Горбачева раскрыла способ найти идеального мужчину
23:57
МО: силы ПВО в Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ураган» и дрон ВСУ
23:37
Неизвестные ворвались в студию эквадорского ТВ и взяли журналистов в заложники

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса