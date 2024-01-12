По словам представителя Белого дома, это связано с завершением финансирования для Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino
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США больше не могут поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он на брифинге для прессы.
Кирби отметил, что надеется на то, что это временная приостановка и конгресс одобрил дальнейшее финансирование помощи Украине. Однако, пока вливания в бюджет и армию Украины не согласуют, США юридически не могут осуществить новые поставки.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США.
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