Сокрушительный удар! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ с помощью «Градов»
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Работа наших бойцов не прекращается ни на день — ни в тыловой зоне, ни на передовой.
Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
РСЗО «Град»
На этих кадрах показана работа бойцов на передовых позициях в районе Артемовска. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли мощный удар по скоплению живой силы ВСУ.
Артиллеристы находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.
«Мы всегда начеку, действуем быстро. Расчеты уже давно слажены. Когда приходит цель, отрабатываем моментально. Погодные условия на нашу работу никак не влияют, нам без разницы, когда работать», — рассказал командир расчета с позывным «Гром».
Саперы в деле
А на этих кадрах уже показана работа инженерных подразделений по разминированию участков местности в ДНР. Для этого применяется современный дистанционно управляемый комплекс «Уран-6».
Так, в окрестностях Донецка саперы освобождают от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами, сельскохозяйственные угодья, а также земельные участки, находящиеся рядом с объектами электропередачи, чтобы местные электрики имели беспрепятственный доступ для своевременной починки оборудования и восстановлении электроснабжения в домах мирных жителей и социальных учреждений.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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