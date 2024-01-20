Сокрушительный удар! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 061 0

Минобороны РФ показало кадры уничтожения живой силы ВСУ с помощью «Градов»

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Работа наших бойцов не прекращается ни на день — ни в тыловой зоне, ни на передовой.

Минобороны РФ опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

РСЗО «Град»

На этих кадрах показана работа бойцов на передовых позициях в районе Артемовска. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли мощный удар по скоплению живой силы ВСУ.

Артиллеристы находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.

«Мы всегда начеку, действуем быстро. Расчеты уже давно слажены. Когда приходит цель, отрабатываем моментально. Погодные условия на нашу работу никак не влияют, нам без разницы, когда работать», — рассказал командир расчета с позывным «Гром».

Саперы в деле

А на этих кадрах уже показана работа инженерных подразделений по разминированию участков местности в ДНР. Для этого применяется современный дистанционно управляемый комплекс «Уран-6».

Так, в окрестностях Донецка саперы освобождают от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами, сельскохозяйственные угодья, а также земельные участки, находящиеся рядом с объектами электропередачи, чтобы местные электрики имели беспрепятственный доступ для своевременной починки оборудования и восстановлении электроснабжения в домах мирных жителей и социальных учреждений.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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