«Упала, килограммов 80»: Лукашенко сообщил о полученной травме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 315 0

Лукашенко получил травму во время колки дров

«Упала, килограммов 80»: Лукашенко сообщил о полученной травме

Фото: Гунеев Сергей / ТАСС

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В каком состоянии сейчас находится президент Белоруссии?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил серезную травму. Об этом он сам рассказал, отметив, что все произошло во время колки дров.

«Рубил дрова — упала колодка, килограммов 80, на ступню», — цитирует белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что из-за травмы главе государства пришлось отказаться от привычных физических нагрузок. Лукашенко отметил, что изначально не почувствовал сильного недомогания, но вскоре на ноге появился отек, который необходимо излечить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занял твердую позицию в вопросе ухода западных брендов с рынка. Он провел совещание с руководством Совета министров республики, где рассказал, как именно следует действовать в условиях кризиса, чтобы не потерять экономическую стабильность.

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