Спасся чудом: выживший при крушении самолета в Афганистане смог дойти до села

|
Алина Крылова
Алина Крылова 132 0

AI: выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и попросил помощи

Спасся чудом: выживший при крушении самолета в Афганистане смог дойти до села

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане

Предварительно, на борту рухнувшего лайнера было шесть россиян. Какова судьба всех пассажиров?

Журналистам удалось выяснить новые подробности крушения самолета Falcon в Афганистане. Детали спасения некоторых пассажиров могли бы стать основой для остросюжетного фильма.

По предварительной информации, помимо четырех членов экипажа на борту лайнера находилось два человека. Борт направлялся из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям. Судьба двоих все еще находится под вопросом.

Теперь выяснилось, что один из находящихся в самолете людей смог найти помощь и позвать на подмогу местных жителей с помощью жестов, сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники. Переживший катастрофу человек чудом сумел дойти до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан: там его передали в руки врачам.

По уточненным данным, Falcon10 потерпел крушение в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции. Обломки самолета спасатели нашли спустя несколько часов работ на местности.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о россиянах, оказавшихся на борту самолета Falcon 10.

Тема:
Крушение самолета Falcon 10 в Афганистане
22 янв
Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул
22 янв
Крушение российского самолета Falcon 10 в Афганистане: что известно о катастрофе
22 янв
Семья россиян летевшая на упавшем в Афганистане джете, предварительно, погибла
22 янв
Из фотографа в миллионера: что известно о россиянах, бывших на борту упавшего в Афганистане самолета
21 янв
Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сывороткин
21 янв
Росавиация: после крушения самолета в Афганистане есть выжившие
-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:52
Растит патриотов и инвесторов: как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей
15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий
15:15
«Разврат, баня, женщины»: 70-летний Алексей Глызин вспомнил про кутеж на гастролях

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса