Спасся чудом: выживший при крушении самолета в Афганистане смог дойти до села
AI: выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken
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Предварительно, на борту рухнувшего лайнера было шесть россиян. Какова судьба всех пассажиров?
Журналистам удалось выяснить новые подробности крушения самолета Falcon в Афганистане. Детали спасения некоторых пассажиров могли бы стать основой для остросюжетного фильма.
По предварительной информации, помимо четырех членов экипажа на борту лайнера находилось два человека. Борт направлялся из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину. Сразу после приземления выжить удалось четырем людям. Судьба двоих все еще находится под вопросом.
Теперь выяснилось, что один из находящихся в самолете людей смог найти помощь и позвать на подмогу местных жителей с помощью жестов, сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники. Переживший катастрофу человек чудом сумел дойти до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан: там его передали в руки врачам.
По уточненным данным, Falcon10 потерпел крушение в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции. Обломки самолета спасатели нашли спустя несколько часов работ на местности.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о россиянах, оказавшихся на борту самолета Falcon 10.
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