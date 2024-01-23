В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

Вашингтон уже давно продвигает неприемлемую политику в отношении Москвы, но так и не выучил уроки.

У Соединенных Штатов есть комплексы превосходства и безнаказанности, причем они обостряются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для телеканала CBS News, комментируя действия Вашингтона в отношении Москвы.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявлял огромное количество доброй воли по отношению к США на протяжении первых двух сроков лидерства. Однако Вашингтон их полностью проигнорировал.

«Просто сказали: «ну, этот парень такой хороший, что мы просто будем держать его у себя в кармане», — сказал министр.

Теперь же те, кто просчитался, допустил ошибки, должны все переосмыслить. Лавров добавил, что США начали продвигать неприемлемую политику в отношении России после распада СССР. При этом американские власти не вынесли ни одного урока.

Накануне, 22 января, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в серии заседаний Совбеза ООН. Главными темами переговоров Совбеза ООН станут Ближний Восток и Украина. 5-tv.ru передавал, что Лавров сказал на совещании по поводу обстрелов Донецка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прояснил позицию России по переговорам с Украиной. По словам министра иностранных дел РФ, Москва готова к диалогу, но его предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей Незалежной.