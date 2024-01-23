В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 58 0

Лавров заявил об обострении у США комплексов превосходства и безнаказанности

В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вашингтон уже давно продвигает неприемлемую политику в отношении Москвы, но так и не выучил уроки.

У Соединенных Штатов есть комплексы превосходства и безнаказанности, причем они обостряются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для телеканала CBS News, комментируя действия Вашингтона в отношении Москвы.

«Комплекс превосходства, комплекс безнаказанности становятся слишком глубокими», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявлял огромное количество доброй воли по отношению к США на протяжении первых двух сроков лидерства. Однако Вашингтон их полностью проигнорировал.

«Просто сказали: «ну, этот парень такой хороший, что мы просто будем держать его у себя в кармане», — сказал министр.

Теперь же те, кто просчитался, допустил ошибки, должны все переосмыслить. Лавров добавил, что США начали продвигать неприемлемую политику в отношении России после распада СССР. При этом американские власти не вынесли ни одного урока.

Накануне, 22 января, Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в серии заседаний Совбеза ООН. Главными темами переговоров Совбеза ООН станут Ближний Восток и Украина. 5-tv.ru передавал, что Лавров сказал на совещании по поводу обстрелов Донецка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прояснил позицию России по переговорам с Украиной. По словам министра иностранных дел РФ, Москва готова к диалогу, но его предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей Незалежной.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

14:20
Аргентинский президент Милей подготовил более 300 шоковых реформ
14:15
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям
14:11
«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине
14:02
«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ
13:55
«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР
13:39
«Социум давит»: правда и мифы о женской сексуальности и предпочтениях

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса