«Напомню»: Лавров прояснил позицию России по переговорам с Украиной

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 113 0

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

«Напомню»: Лавров прояснил позицию России по переговорам с Украиной

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Спецоперация

Важное заявление дипломат сделал на заседании Совбеза ООН.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей Незалежной. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Украинцы и россияне после реализации целей СВО будут жить как положено добрым соседям и братьям, подчеркнул он. По мнению Лаврова, ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования конфликта, является поддержка Украины со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине остался шаг до превращения в колонию США.

Тема:
Спецоперация
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