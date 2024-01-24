Сугробы выросли до второго этажа: Сахалин завалило снегом
В Южно-Сахалинске из-за мощного циклона объявили режим ЧС
Фото, видео: Николай Михальченко / ТАСС; 5-tv.ru
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Дворы и машины утонули в снегу. Видимость почти нулевая.
На Сахалине вторые сутки идет сильнейшая метель, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
«Южносахалинцам не рекомендовано выходить из дома. Но, коль уж приспичило — выходить лучше в соответствующей одежде и в горнолыжных очках», — передает из эпицентра стихии журналистка Светлана Негматулина.
Сугробы в городе местами выросли до второго этажа, дворы и машины утонули в снегу. Видимость почти нулевая, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
Из-за непогоды прекратил работать весь общественный транспорт, есть перебои со светом. В школах отменили занятия — дети учатся дистанционно. Власти призвали работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленку.
Спасатели объявили об угрозе схода лавин. А покинуть Сахалин сейчас невозможно: из-за непогоды задержаны более трех десятков рейсов, закрыта и соединяющая остров с материком паромная переправа.
По прогнозам синоптиков, циклон в регионе продлится до субботы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снежный циклон добрался из Петербурга в Москву.
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