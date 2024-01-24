Станет альфонсом: что ни в коем случае нельзя дарить мужчине на 23 февраля

Если верить народным приметам, то некоторые подарки могут принести несчастье. Как не навредить своим близким?
Фото: www.globallookpress.com / Vikki Grant
День защитника Отечества уже не за горами, а, значит, пора задуматься над подарками для любимых мужчин. Выбирать презенты всегда сложно.
Даже человеку, которого вы знаете, как облупленного, можно подарить не ту вещь, пишет издание utro.ru. В первую очередь, нельзя дарить ножи и другие колюще-режущие предметы — это к вражде.
Исключением может быть только тот случай, если мужчина турист, охотник или рыбак, и нож ему действительно пригодится. Но и тут взамен обязательно нужно будет выпросить монетку, чтобы «окупить» опасность.
Не стоит дарить галстуки, носки и трусы — своему мужчине вы можете купить их и вне праздника, а чужому можете ненароком приобрести не ту модель или цвет. Дурной тон — это дарить лекарства или медицинские приборы.
Мужчина может посчитать это за оскорбительный намек и обидеться. Не стоит дарить фоторамки — это к расставанию.
Ювелирные украшения и кольца, если верить приметам, сделают мужчину альфонсом или банкротом. Полотенца, скатерти и прочая ткань сулят слезы, болезни и большое горе, так же, как и ремень, который вдобавок может привести к расставанию.
Так что же дарить, если такое множество подарков вызывает неудачи? Хорошим вариантом будут: комплект постельного белья, портмоне или кошелек (не забудьте положить туда немного денег), поход на квест или мастер-класс или подарочная карта в любимый магазин мужчины.
Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя делать в Татьянин день.
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