Стали известны имена членов экипажа разбившегося Ил-76

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Аппарат правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа Ил-76

Стали известны имена членов экипажа разбившегося Ил-76

Фото: ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Представители регионального правительства раскрыли имена погибших.

Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. Информация о погибших была опубликована в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Всего на борту было шесть членов экипажа: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

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В представительстве региональных властей отметили, что гибель профессионалов — это невосполнимая потеря для всех. В аппарате выразили родным и близким героев и добавили, что их имена навсегда останутся в памяти россиян и жителей региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как губернатор Тамбовской области Максим Егоров охарактеризовал командира Ил-76 Беззубкина.

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
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