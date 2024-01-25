Стали известны имена членов экипажа разбившегося Ил-76

Аппарат правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа Ил-76
Фото: ТАСС
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Представители регионального правительства раскрыли имена погибших.
Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. Информация о погибших была опубликована в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
Всего на борту было шесть членов экипажа: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.
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В представительстве региональных властей отметили, что гибель профессионалов — это невосполнимая потеря для всех. В аппарате выразили родным и близким героев и добавили, что их имена навсегда останутся в памяти россиян и жителей региона.
Ранее 5-tv.ru писал, как губернатор Тамбовской области Максим Егоров охарактеризовал командира Ил-76 Беззубкина.
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