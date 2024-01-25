Найдены два черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники в оперативных службах.

Оба прибора находились в хвосте авиасудна. Ведется расследование теракта, совершенного вчера киевским режимом против своих же военнопленных. Черные ящики переданы сотрудникам Следственного комитета.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сообщили журналистам осведомители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны имена членов экипажа разбившегося Ил-76. Представители регионального правительства раскрыли имена погибших.

Всего на борту было шесть членов экипажа: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.