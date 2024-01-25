«Огромный подвиг»: как героизм экипажа Ил-76 спас целый населенный пункт

Гладков: экипаж ценой своей жизни увел подбитый Ил-76 от села Яблоново
Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец
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Российские военные везли на обмен 65 боевиков ВСУ.
Российские военные, члены экипажа разбившегося накануне Ил-76 совершили героический поступок, когда ценой своей жизни увел самолет от населенного пункта. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта», — написал он.
Гладков подчеркнул, что «огромный подвиг» экипажа позволил сохранить жизни мирных жителей села. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших российских военных.
«Вечная память Героям!» — заключил он.
Самолет вез на обмен 65 боевиков киевского режима. В МИД РФ отметили, что трагедия ставит под вопрос дальнейшие переговоры с Украиной.
Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Также стали известны имена 65 украинских военнопленных с самолета.
Ранее 5-tv.ru писал, найдены два черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76. Ведется расследование теракта, совершенного вчера киевским режимом против своих же военнопленных.
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