СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 34 0

Следователям предстоит найти виновных в жуткой трагедии.

СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

По факту крушения Ил-76 расследуется дело по статье «терроризм», сообщает СК РФ. По предварительным данным ведомства, воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Борт выполнял запланированный рейс и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Губернаторы Белгородской и Тамбовской областей Вячеслав Гладков и Максим Егоров назвали их настоящими героями.

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В МИД РФ отметили, что трагедия ставит под вопрос дальнейшие переговоры с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отреагировали на крушение Ил-76 в Белгородской области.

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