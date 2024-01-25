СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области

По факту крушения Ил-76 расследуется дело по статье «терроризм», сообщает СК РФ. По предварительным данным ведомства, воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Борт выполнял запланированный рейс и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Губернаторы Белгородской и Тамбовской областей Вячеслав Гладков и Максим Егоров назвали их настоящими героями.

«Огромный подвиг»: как героизм экипажа Ил-76 спас целый населенный пункт

В МИД РФ отметили, что трагедия ставит под вопрос дальнейшие переговоры с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отреагировали на крушение Ил-76 в Белгородской области.