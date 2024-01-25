Черный след на белом поле: видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

След от сгоревшего самолета окрасил снег в черный цвет.

На месте крушения самолета Ил-76 с пленными в Белгородской области работают специалисты СК РФ. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры с места трагедии.

На кадрах видны посеченные обломки самолета, разорванные взрывом детали и тела погибших. Снег из-за пожара, копоти и дыма стал черным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал, что на месте трагедии были обнаружены черные ящики, а на обломках фюзеляжа Ил-76 нашли отверстия от поражающих элементов.

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Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

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Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области обнародовал список экипажа разбившегося Ил-76. В него входили командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету летчики увели его от населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области.