В Кремле раскрыли подробности о крушении Ил-76 в Белгородской области

Всю правду о крушении Ил-76 в Белгородской области раскроют следователи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Известий», прокомментировал информацию французской прессы о том, что Ил-76 могли сбить из американской системы Patriot.

«Начали работать следователи. Мы знаем, что уже найдены черные ящики. На обломках фюзеляжа Ил-76 нашли отверстия от поражающих элементов. Соответственно, предстоит следователям определить тип поражающих элементов, к какому виду вооружения это относится», — сообщил Песков.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области.