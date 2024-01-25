Госдеп прояснил вопрос о причастности США к крушению Ил-76

Что сказал американский дипломат?

США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

«Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января, перевозя украинских военнопленных. По данным Минобороны, украинские боевики сбили самолет из зенитного ракетного комплекса.

Позднее власти обнародовали список экипажа разбившегося Ил-76. В него входили командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области.