Госдеп прояснил вопрос о причастности США к крушению Ил-76

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 под Белгородом

Госдеп прояснил вопрос о причастности США к крушению Ил-76

Фото: www.globallookpress.com / vk.com / newsbelgorod

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Что сказал американский дипломат?

США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

«Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января, перевозя украинских военнопленных. По данным Минобороны, украинские боевики сбили самолет из зенитного ракетного комплекса.

Позднее власти обнародовали список экипажа разбившегося Ил-76. В него входили командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК завел дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области.

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