Опубликованы первые результаты расследования крушения Ил-76

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Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

СК: сбитый самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с территории Украины

Опубликованы первые результаты расследования крушения Ил-76

Фото: ТАСС

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Кто причастен к теракту?

Сбитый российский самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был поражен ракетой, запущенной с территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК России.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта», — отметили представители ведомства.

На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь.

На борту самолета находились 65 украинских пленных. Боевиков везли на обмен.

Черный след на белом поле: видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская сторона опровергла свою причастность к теракту. Таким заявлением поделился заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

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