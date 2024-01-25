Опубликованы первые результаты расследования крушения Ил-76

Кто причастен к теракту?

Сбитый российский самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был поражен ракетой, запущенной с территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК России.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта», — отметили представители ведомства.

На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь.

На борту самолета находились 65 украинских пленных. Боевиков везли на обмен.

Черный след на белом поле: видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская сторона опровергла свою причастность к теракту. Таким заявлением поделился заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.