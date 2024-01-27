На Манежной площади начал работу интерактивный проект «Улица жизни»
Для жителей и гостей Петербурга откроется путь в прошлое.
Фото, видео: 5-tv.ru
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По «Улице жизни» сейчас можно пройти в Петербурге. Интерактивный проект на Манежной площади создали, чтобы показать, как 900 дней блокады выживал и боролся непокоренный Ленинград.
Перед посетителями возникают фасады домов, бережно укрытые жителями. Потом громко звучит метроном и слышны звуки взрывающихся снарядов. Завершается эта очень трудная дорога 27 января 1944 года, в день, когда блокаду полностью сняли. Подробнее о проекте «Улица жизни» расскажет корреспондент "Известий" Василий Михеев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград».
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