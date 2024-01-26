Уникальный «спектакль»: в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»
В петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»
Фото, видео: 5-tv.ru
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В создании проекта приняли участие известные актеры.
Завтра в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград», посвященная 80-летию снятия блокады. Сегодня ее показали журналистам.
Посетители увидят более 600 предметов и произведений искусства. Уникальные экспонаты собирали по крупицам — в музеях, театрах, на предприятиях и даже в частных коллекциях. Сопровождать выставку будет аудиогид.
Фактически, это целый спектакль, созданный на основе дневников и писем блокадников. У каждого из его персонажей есть реальные прототипы, а героев озвучили известные артисты.
В Петербурге сегодня сложно найти семью, которую трагедия блокады обошла стороной. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибли около полутора миллионов человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату — уже завтра, 27 января, исполнится 80 лет со дня полного снятия блокады.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге издан единственный сохранившийся блокадный дневник медработника.
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