Уникальный «спектакль»: в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»

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В петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

В создании проекта приняли участие известные актеры.

Завтра в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград», посвященная 80-летию снятия блокады. Сегодня ее показали журналистам.

Посетители увидят более 600 предметов и произведений искусства. Уникальные экспонаты собирали по крупицам — в музеях, театрах, на предприятиях и даже в частных коллекциях. Сопровождать выставку будет аудиогид.

Фактически, это целый спектакль, созданный на основе дневников и писем блокадников. У каждого из его персонажей есть реальные прототипы, а героев озвучили известные артисты.

В Петербурге сегодня сложно найти семью, которую трагедия блокады обошла стороной. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибли около полутора миллионов человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату — уже завтра, 27 января, исполнится 80 лет со дня полного снятия блокады.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге издан единственный сохранившийся блокадный дневник медработника.

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