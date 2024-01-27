Никто не забыт, ничто не забыто: как выглядит мемориал жертвам ВОВ в Ленобласти
Путин и Лукашенко открыли в Ленобласти памятник жертвам нацистского геноцида
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Российский лидер открыл сегодня в Ленинградской области мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».
Масштабный мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», открыли в Ленинградской области Владимир Путин и Александр Лукашенко. На прямой связи со студией был корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.
«В эти минуты Александр Лукашенко говорит вступительное слово. Владимир Путин буквально несколько минут назад закончил свою речь. Говорил, конечно, в первую очередь о том, как важно не допустить исторической несправедливости. Как важно сегодня не забывать и не допускать переписывания реальных фактов истории. Конечно, говорили и о зверствах нацистов. Как они расправлялись с мирным населением. И вот этот памятник, который мы, собственно, видим в кадре, это дань памяти всем безвинным людям, которые оказались в жестоких руках фанатиков и, по-другому не сказать, убийц. Давайте послушаем, что говорил президент», — сказал корреспондент «Известий».
«В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц. Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», — сказал президент РФ.
Мемориальный комплекс расположен недалеко деревни Дони в Гатчинском районе. Открытие приурочено к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, которое празднуется 27 января 2024 года.
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