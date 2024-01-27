Никто не забыт, ничто не забыто: как выглядит мемориал жертвам ВОВ в Ленобласти

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Путин и Лукашенко открыли в Ленобласти памятник жертвам нацистского геноцида

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Российский лидер открыл сегодня в Ленинградской области мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны».

Масштабный мемориальный комплекс «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», открыли в Ленинградской области Владимир Путин и Александр Лукашенко. На прямой связи со студией был корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

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«В эти минуты Александр Лукашенко говорит вступительное слово. Владимир Путин буквально несколько минут назад закончил свою речь. Говорил, конечно, в первую очередь о том, как важно не допустить исторической несправедливости. Как важно сегодня не забывать и не допускать переписывания реальных фактов истории. Конечно, говорили и о зверствах нацистов. Как они расправлялись с мирным населением. И вот этот памятник, который мы, собственно, видим в кадре, это дань памяти всем безвинным людям, которые оказались в жестоких руках фанатиков и, по-другому не сказать, убийц. Давайте послушаем, что говорил президент», — сказал корреспондент «Известий».

«В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда. А год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц. Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», — сказал президент РФ.

Мемориальный комплекс расположен недалеко деревни Дони в Гатчинском районе. Открытие приурочено к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда, которое празднуется 27 января 2024 года.

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