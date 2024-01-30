Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе

Ожидается, что здание займет более 150 тысяч квадратных метров.

Компания Wildberries планирует в этом году запустить распределительный центр в Ленобласти после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между властями Ленинградской области и главой компании Татьяной Бакальчук. В рамках этого Wildberries планирует построить распределительный центр на площади 154 тысячи квадратных метров. Компания вложит в проект девять миллиардов рублей.

«На полную мощность мы должны выйти к концу 2025 года», — сказала Бакальчук.

Уточняется, что центр разместится в индустриальном парке «М-10» в Тосненском районе. Ожидается, что объект сможет обрабатывать более 115 миллионов заказов в год.

«Это большой объем инвестиций в экономику Ленобласти и достаточно больше количество рабочих мест — почти 7,5 тысячи. Уверен, что сотрудничество будет успешным», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания.

Пожар тушили почти сутки, в результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Недавно выяснилось, что склад не был застрахован и не проходил процедуры приемки. Кроме того, компания собирается реконструировать это помещение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректора Wildberries допросили после пожара на складе в Петербурге.