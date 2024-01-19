Wildberries хочет реконструировать сгоревший склад в Петербурге

Wildberries собирается в будущем реконструировать складское помещение в Санкт-Петербурге, которое сгорело на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам.

Сейчас план здания находится в разработке, пока оценивается необходимый объем инвестиций. Реконструкция позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры, подчеркнули в компании.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили почти сутки. В результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгоревший склад Wildberries в Петербурге не был застрахован.