Wildberries хочет реконструировать сгоревший склад в Петербурге
План здания пока находится в разработке.
Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Wildberries собирается в будущем реконструировать складское помещение в Санкт-Петербурге, которое сгорело на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам.
Сейчас план здания находится в разработке, пока оценивается необходимый объем инвестиций. Реконструкция позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры, подчеркнули в компании.
Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили почти сутки. В результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгоревший склад Wildberries в Петербурге не был застрахован.
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