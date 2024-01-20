Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 114 0

Бакальчук назвала пожар на складе огромным испытанием для Wildberries

Фото, видео: Титов Андрей / ТАСС; Telegram / Пресс-служба Wildberries; 5-tv.ru

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Тема:
Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Инцидент, подчеркнула она, стал огромным испытанием для компании.

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение из офиса организации после пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Большое искреннее спасибо всем за слова поддержки: нашим партнерам, нашим продавцам и нашим клиентам. Самое главное, что все живы», — сказала она.

Инцидент на складе, подчеркнула Бакальчук, стал огромным испытанием как для нее, так и для всей компании. Ведется круглосуточная работа над тем, чтобы восстановить обязательства и логистическую инфраструктуру, заверила она. Поддержка клиентов, отмечает Бакальчук, позволит Wildberries стать сильнее.

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания.

Пожар тушили почти сутки, в результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что Wildberries хочет реконструировать сгоревший склад в Петербурге.

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