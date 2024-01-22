Минпромторг: сгоревший склад Wildberries не проходил процедуры приемки

Минпромторг назвал странной работу сгоревшего склада Wildberries в Шушарах
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
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Инцидент требует отдельных разбирательств.
13 января в Шушарах на складе Wildberries произошел страшный пожар. Он был настолько масштабен, что его смогли ликвидировать только на следующий день. Склад под Санкт-Петербургом не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире федерального телеканала.
«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. …Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — уверен Евтухов.
Также компания уже выплатила компенсацию более 50% предпринимателям (около 160 тысяч предпринимателей). Известно, что здание было не застраховано. А в течение трех недель откроется новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге.
Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук спустя неделю после пожара прокомментировала произошедшее, назвав инцидент огромным испытанием. Она поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов. На данный момент сотрудники онлайн-ретейлера ведут круглосуточную работу для восстановления логистики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгоревший склад Wildberries в Петербурге не был застрахован
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