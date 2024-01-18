Правоохранители нагрянули в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе

Повлияет ли это на работу маркетплейса?
Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС; 5-tv.ru
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Сотрудники правоохранительных органов работают в московском офисе Wildberries из-за пожара, случившегося в складском помещении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.
«Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. <…> На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию в связи с происшествием. Wildberries заинтересован в установлении причин пожара в короткие сроки, добавили в пресс-службе.
Темная история: какими тайнами окутан гигантский пожар на складе Wildberries
Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началось в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили почти сутки. В результате произошедшего пострадали девушка и мужчина, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада.
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