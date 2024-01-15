Wildberries установила местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада
Мощный пожар произошел в складском помещении компании утром 13 января.
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
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Wildberries установила местонахождение всех людей работавших на складе людей в день пожара. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — сказали в компании.
Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге утром 13 января. Возгорание, предварительно, началась в отделе бытовой химии, после чего огонь охватил большую площадь здания. Пожар тушили около суток. В результате произошедшего пострадала девушка, о погибших не сообщалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недалеко от сгоревшего склада Wildberries произошел пожар в ангаре.
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